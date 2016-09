Kulanz der Kunden bei Postfinance ist gesunken wegen Pannen-Pleite

Der Ärger bei Postfinance-Kunden nimmt zu. Erst vergangene Woche berichtete BLICK über Pannen beim E-Banking-System. Leser meldeten zudem, dass Bargeldbezüge nicht funktionierten und sie mit der Postkarte nicht zahlen konnten. «Wir bedauern die Panne», hiess es bei Postfinance. Schuld sei eine technische Störung im zentralen IT-System gewesen.

Dass Kunden in letzter Zeit unzufriedener geworden sind, zeigt nun auch die Bilanz der abtretenden Ombudsfrau Carol Franklin. 2009 übernahm sie die Leitung der unabhängigen Schlichtungsstelle der Postfinance. Da die Posttochter nun über eine Banklizenz verfügt, ist neu der Bankenombudsmann zuständig.

Franklins Auswertungen zeigen: Die Quote der nicht zustande gekommenen Schlichtungen sind in den letzten Monaten vergleichsweise hoch ausgefallen, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Während im Jahr 2010 von 34 beanstandeten Fällen nur bei 6 keine Schlichtung zustande kam (Quote = 26%), siehts in den ersten Monaten 2016 (Jan.-Mai) krass anders aus. Von 29 Fällen gabs bei 19 keine Schlichtung (Quote = 66%).

Zahl der Reklamationen ist gestiegen

Gegenüber der Zeitung sagt sie aber: «Die Kulanz von Postfinance, den Kunden entgegenzukommen, ist über die letzten Jahre kleiner geworden.» Generell seien die Postfinance-Mitarbeiter früher offener für die Anliegen der Kunden gewesen.

Postfinance wehrt sich gegen diese Darstellung: Wie die Kulanz gegenüber den Kunden gehandhabt werde, daran habe sich in den letzten Jahren nichts geändert.

Allerdings: Die Post-Tochter räumt ein, dass die Zahl der Reklamationen gestiegen ist. Schuld ist laut Postfinance das Tiefzinsumfeld und die damit einhergehenden Zinssenkungen und Gebührenerhöhungen. (bsh)