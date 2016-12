ÖV-Gewerkschaft fährt SBB-CEO für Uber-Projekt an :  «Das geht gar nicht, Herr Meyer!»

Paukenschlag im öffentlichen Verkehr: Die SBB und Uber machen in der Schweiz gemeinsame Sache. Der umstrittene Taxidienst soll nächstes Jahr in den Reiseplanerdienst der Bahn integriert werden. Das machte SBB-CEO Andreas Meyer (55) heute im BLICK publik.

Bereits im app store: sbb reiseplaner testversion - Tür-zu-Tür Mobilität by #sbb https://t.co/SdFL0ChQPf — Andreas Meyer (@AndreasMeyer) 2013-07-22 14:22:09.0

Die Reiseplaner-App enthält in der ersten Version Angebote für Sharing-Dienste wie Mobility und Publibike. Dann soll Uber hinzukommen. Meyer stellt sogar in Aussicht, dass der Taxi-Dienst in die Haupt-App SBB-Mobile integriert werden könne.

Anzeigen gegen Uber-Fahrer

Die Verkehrspersonal-Gewerkschaft SEV kritisiert das Uber-Projekt der SBB. «Diese Zusammenarbeit ist äusserst fragwürdig», sagt SEV-Vizepräsident Manuel Avallone (54) zu BLICK. «In der Öffentlichkeit gibt sich die SBB als sehr sozialer Arbeitgeber und packt dann einen Taxidienst auf ihre Plattform, der Dumpinglöhne zahlt. Das geht gar nicht.»

Pikant auch: 559 Anzeigen gingen bereits in Zürich und Lausanne gegen Uber-Fahrer ein. Viele Lenker der Billig-Version UberPop seien ohne notwendige Bewilligung unterwegs, berichtete kürzlich die Nachrichtensendung «10vor10».

«Nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer»

Avallone: «Wir haben nichts gegen neue Mobilitäts-Plattformen. Die Liberalisierung des öffentlichen Verkehrs darf aber nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer stattfinden.» Dass die SBB dem Dienst Uber eine solche Plattform bietet, ärgert ihn. «Zudem baut man eine Riesenkonkurrenz gegenüber dem Taxigewerbe auf – praktisch auf Staatskosten», sagt Avallone.

«Meyer hat sich einseitig mit der Zukunft beschäftigt»

Für die Zukunft schliesst SBB-CEO Andreas Meyer nichts aus: «Vielleicht landen auf den Bahnhöfen an zentralen Lagen eines Tages sogar selbstfliegende Flugzeuge.» Die Verknüpfung aller Mobilitätsträger werde immer wichtiger. «Was zählt, ist ein Angebot, das den Kunden hohen Nutzen stiftet», sagte er im BLICK.

Bei solchen Aussagen kann der SEV-Gewerkschafter nur den Kopf schütteln. «Ich habe den Eindruck, dass Herr Meyer sich nur einseitig mit der Zukunft beschäftigt», sagt Avallone. «Er sollte sich lieber auch mit den sozialen Folgen solcher Überlegungen beschäftigen anstatt abzuheben.»