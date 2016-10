Österreichischer Sportartikel-Händler: Blue Tomato neu in der Schweiz

Skater, Surfer, Snowboarder und Freeski-Fahrer dürfen sich freuen: Sie erhalten in Zürich einen 530 Quadratmeter grossen Shop. Der österreichische Sportartikel-Händler Blue Tomato eröffnet heute im Zürcher Niederdorf seine erste Schweizer Filiale. Am morgigen Freitagabend wird sie mit einem Skate-Contest eingeweiht.

Blue Tomato ist mit über 450'000 Produkten weltweit einer der grössten Online-Händlern im Funsport-Bereich. In Deutschland und Österreich betreibt er bereits 28 stationäre Läden. Ob weiter in der Schweiz folgen, ist noch offen.

Internet-Bestellungen in Laden von Blue Tomato liefern lassen

Punkten will der Laden mit Mitarbeitern aus der Szene und cooler Einrichtung, wie es in der Mitteilung heisst. Und indem Online- und stationärer Handel verbunden werden: Kunden können sich ihre Online-Bestellung auf Wunsch gratis in den Blue-Tomato-Store liefern lassen und dort abholen. Passt ein Artikel nicht, wird die Bestellung gleich im Shop umgetauscht. (bsh)