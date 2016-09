Oans, zwoa, g'fressa! :  Der Bier-Burger kommt in die Schweiz

Ab Samstag wird nicht nur in München wieder geschunkelt, gejohlt und vor allem getrunken. Passend zum Start des Oktoberfests lanciert Burger King den Beer-Burger.

Bier im Brötchen, Bier in der Sauce, Bier in der Zwiebelring-Beilage: «Beer und Burger gehören zusammen wie Pommes und Ketchup», wirbt das Unternehmen auf seiner Website.

Ist man nach dem Genuss besoffen? Der Burger-Brater versichert: Unsere Kunden, sowohl Erwachsene als auch Kinder, können ganz beruhigt essen – Burger und Beilagen seien ohne Alkohol, heisst es auf Anfrage.

BLICK weiss: den Hamburger mit Bier-Aroma gibts nun auch in der Schweiz. Das ist so, sagt der Sprecher zu BLICK. «Die meisten der fast 50 Schweizer Burger-King-Restaurants verkaufen die Bier-Burger per sofort.» Die Schweizer Website sei eben aktualisiert worden.

Stolz ist mit 9.90 Franken der Preis des Bier-Burgers. Dauerhaft bleibt dieser nicht im Sortiment – auch wenn die Kunden darauf stehen. Wie bei McDonald's geht der Trend bei Burger King in Richtung Aktionsburger. Diese werden für einen begrenzten Zeitraum im Umfeld bestimmter Events ins Angebot genommen.