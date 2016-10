Nur Schuhe statt heissen Dessous :  Victoria’s Secret gibt Zürcher HB ein Körbchen

Oh, là, là! Die sexy Unterwäsche des Labels Victoria’s Secret ziehe mit einem eigenen Shop in den Hauptbahnhof Zürich ein. Nach dem Laden im Flughafen Zürich sei es erst der zweite des berühmten US-Unterwäsche-Labels in der Schweiz, frohlockte die «NZZ am Sonntag» im Juni.

Die Frauen unter den täglich 440'000 Pendlern und Passanten im HB jubelten. Doch statt der sexy Dessous von Victoria’s Secret zieht nun Ochsner Shoes in den leerstehenden Laden der neuen HB-Passage Gessnerallee ein. Das bestätigen die SBB.

«Ab November wird die Schuhkette dort einen Popup-Store betreiben», sagt eine Sprecherin. Vorerst bis Ende März 2017.

BLICK weiss: Verhandlungen mit der US-Dessousmarke fanden zwar statt. Eine Einigung konnte jedoch nicht erzielt werden. Das erstaunt.

Ladenflächen in SBB-Bahnhöfen sind begehrt. Hier zeigen die Umsätze jeweils stetig nach oben. «In den 32 grössten Bahnhöfen legten wir per Ende September um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu», sagt Jürg Stöckli (47), SBB-Konzernleitungsmitglied, im Interview mit der «Handelszeitung».

Stark das Geschäft im Zürcher HB: Allein der Detailhandels- und Gastroumsatz im Shopville betrug im letzten Jahr eine halbe Milliarde Franken.