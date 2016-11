Nur die Amis sind noch vor uns :  Schweiz ist dem Silicon Valley auf den Fersen

Der Einsatz von innovativen Schweizer Unternehmern und findigen Köpfen wird belohnt: Die Schweiz steht im renommierten Global-Intrepreneur-Index neu auf Platz zwei, hinter den USA. Der Schweiz gelingt damit ein gewaltiger Sprung nach vorne. Noch letztes Jahr wurde sie auf dem achten Rang geführt.

Der Aufstieg der Schweiz ist laut den Autoren der Studie primär auf Verbesserungen in den Bereichen «Produktinnovation» und «Prozessinnovation» zurückzuführen. Auch in der Kategorie «High Growth» hat die Schweiz zugelegt. Darin werden die Wachstumsabsichten von Firmen bewertet und ihre Strategien untersucht, wie sie dieses Wachstum anstreben.

Tschad am Schluss des Rankings

In der neusten Auswertung, die heute in den USA präsentiert wurde, lässt die Schweiz Nationen wie Kanada, Schweden, Dänemark oder Grossbritannien hinter sich. Schlusslichter sind Sierra Leone, Burundi und Tschad. Der Global-Entrepreneurship-Index ist ein jährlicher Index. Er vergleicht den Zustand der Wirtschaft in 137 Ländern. (pbe)