Nur 3 statt 24 Monate :  E-Zigi-Pionier nimmts mit Garantie nicht so genau

Stefan Meile (31) ist dick im Geschäft. Keiner verkauft in der Schweiz so viele E-Zigi wie seine Firma Insmoke mit Sitz in Aadorf TG. Seine elektronischen Glimmstängel verkaufen inzwischen auch die K-Kioske vom Valora-Konzern.

Wenn die E-Zigi nicht mehr funktionieren, gibt es eine gesetzliche Garantie von zwei Jahren – könnte man meinen. Doch nicht so bei Insmoke. Das zeigt das Kleingedruckte in der Bedienungsanleitung. Der Schweizer E-Zigi-Pionier gewährt dort gerade mal drei Monate Garantie.

«Bisher keine Probleme»

BLICK hat bei Meile nachgefragt. Er bestätigt die kurze Garantiefrist. «Wir hatten wegen Garantiefällen bisher keine Probleme», sagt er. Und in Fällen, die über die drei Monate hinausgingen, würde sich das Unternehmen «sehr kulant» zeigen.

Mit seiner Geschäftspolitik ist Meile nicht alleine. Auch seine Mitbewerber, E-Smoking.ch und Dampfi.ch, geben nur drei Monate Garantie.

Recht einfordern lohnt sich

Das kommt bei Sara Stalder (49) schlecht an. «Die Garantie darf nicht verkürzt werden. Sie beträgt gesetzlich zwei Jahre», sagt die Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz. Möglich wäre ein vollkommenes Ausschliessen der Garantie, was jedoch praktisch nicht vorkomme.

Seit 2013 gilt in der Schweiz eine zweijährige Gewährungsfrist. Zuvor war es ein Jahr. Bei der Umstellung haben sich einige Verkäufer dagegen gestellt – prominentes Beispiel ist Apple. Doch auch der Tech-Gigant ist nach einer kurzen Zeit der Widerstands eingeknickt.

Heute gebe es nur noch wenige schwarze Schafe, die sich nicht an die gesetzlichen Vorschriften halten, sagt Stalder. «Doch die meisten Verkäufer geben sofort nach, wenn man sein Recht einfordert.»

Garantiedauer nach Anfrage angepasst

Da schau her: Meile hat umgehend reagiert, nachdem BLICK ihn auf seine dreimonatige Mini-Garantie angesprochen hat. Und passte seine Garantiebestimmungen an. Neu gibt es auch bei Insmoke zwei Jahre Garantie – ausser für Verschleissteile, etwa den Akku oder den Verdampfer. «Wir nutzen diese Gelegenheit, um uns den Richtlinien anzupassen und einen neuen Standard in der Branche zu etablieren», sagt Meile.