SBB spannt mit BMW zusammen: Neues Tür-zu-Tür-Konzept

Jetzt gibt Andreas Meyer (55) Vollgas: Was der SBB-Chef erst kürzlich in einem Zeitungsinterview angedacht hatte, soll schon in einer Woche der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dies geht aus einer Einlandung an die Medien hervor.

Elektrofahrzeuge von BMW?

Zusammen mit BMW und der ETH Zürich haben die SBB ein Tür-zu-Tür-Konzept entwickelt. Dieses nennt sich «SBB Green Class» - das Green könnte dabei für die Elektrofahrzeuge von BMW stehen.

In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» sagte Meyer kürzlich, es seien Modelle möglich, «die auf Sharing oder andere Formen der Zusammenarbeit» beruhten. Bahnhöfe könnten so zu Mobilitäts-Hubs werden.

Züge könnten im Depot bleiben

Konkret: Wenn die Auslastung zu niedrig sei, könnten die Züge im Depot bleiben. Stattdessen dürften etwa Autos zum Einsatz kommen.

Welche Strecken davon betroffen sein könnten, ist noch nicht bekannt. Am 26. Oktober sollen mehr Informationen vorliegen.