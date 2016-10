Neues Logo, neue Farben :  Twint macht jetzt auf Paymit

Die Bezahl-App Twint will auffallen. Und setzt darum auf ein knalliges Grün. Die App, das Logo oder die Lesegeräte an den Kassen – selbst die Fliege, die Twint-Chef Thierry Kneissler bei öffentlichen Anlässen trägt, ist in diesem Farbton gehalten.

Doch: Nur knapp ein Jahr nach der Lancierung wird Twint schon wieder grundsätzlich überarbeitet. Grund ist die Fusion mit dem Schweizer Konkurrenten Paymit. Das Ziel: den Mitbewerbern aus Übersee wie Apple Pay so die Stirn bieten zu können. Die App wird darum zur Zeit überarbeitet und Ende Herbst lanciert.

Paymit-Farben

Anscheinend wird aber nicht nur an der App gefeilt. Twint kriegt auch einen neuen Auftritt. Wie die «Handelszeitung» schreibt, hat das Unternehmen jüngst ein neues Logo im Markenregister angemeldet.

Das neue Markenzeichen ist blau, gelb und rot – was den Farben des aktuellen Paymit-Logos entspricht. Nicht verschwinden tut das Twint-Symbol. Die beiden Apps wollen sich scheinbar harmonisch in der Mitte treffen.

Allerdings ist noch nichts in Stein gemeisselt. Gegenüber dem Wirtschafsblatt will Twint das neue Logo nicht bestätigen. Man habe verschiedene Entwürfe geprüft, sagt Sprecher Victor Schmid. Die definitive Version stehe Ende November fest – allerdings hat Twint bisher nur diese eine Version registrieren lassen. (bam)