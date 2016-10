Krankenkassenvergleich: Dieses Vergleichs-Portal zeigt auch Prämien

Bis Ende November kann man die Krankenkasse wechseln. Doch wohin? Vergleichsportale, die darüber Auskunft geben, gibt es haufenweise. Und im Prinzip funktionieren sie alle gleich: Wer Jahrgang, Wohnort, Franchise und Versicherungs-Modell eingibt, erhält ein Ranking der günstigsten Kassen. Und natürlich das Sparpotential gegenüber der bisherigen.

Der heute lancierte Prämienrechner von «Dschungelkompass» kann das auch. Aber noch einiges mehr. Die Plattform zeigt viele Infos, die anderswo fehlen.

Zahlungsmoral der Kassen

So zeigt das Vergleichsportal immer, wie zügig die Kasse eine eingereichten Rechnungen begleicht. Mit 30 Tagen oder mehr wird so mache Billig-Kasse unattraktiver. Die Zahlen stammen vom Bundesamt für Gesundheit. Zudem gibt Dschungelkompass an, wie stark die Prämie gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.

BLICK wollte es genau wissen und hat das Vergleichsportal getestet. Was gleich auffällt: Die Maske ist übersichtlich und reagiert zügig.

Schade: Wer alle Versicherungs-Modelle anzeigen will, muss alle anwählen. Dieses Manko werde aber bald behoben, verspricht das Unternehmen.

Nett: Der Prämienrechner hat eine eigene Internet-Adresse. So muss man nicht, wie auf anderen Vergleichsportalen, nach dem Krankenkassen-Rechner suchen.

Wie bei der Konkurrenz sortiert Dschungelkompass die Resultate nach Preis. Von Haus aus werden immer alle verfügbaren Kassen angezeigt. Das gibt es bei manchen Konkurrenten nur auf Wunsch.

Allerdings findet sich oben auf der Resultate-Seite ein Banner mit den Kassen, bei denen man direkt über die Plattform eine Offerte einholen kann. Wird diese angefordert, kriegt Dschungelkompass eine Provision.

Welche Franchise lohnt sich?

Praktisch: Wer auf Details klickt, sieht, wie viel die Kasse für die anderen Franchisen verlangt. Genau so praktisch ist die Funktion «Optimale Prämie». Hier muss man in der Maske allerdings den Betrag eingeben, den man jährlich für die Arztkosten ausgibt.

Was das Vergleichsportal dann raus spuckt, wird manch einen überraschen. Man erfährt etwa, dass man selbst mit Arztkosten von 1500 Franken mit der höchsten Franchise am Günstigsten fährt.

Einziger Wermutstropfen: Dschungelkompass erklärt die Kassen-Modelle nur grob. Hier herrscht Nachholbedarf – Konkurrent Moneyland.ch zeigt etwa, wie sich die verschiedenen Modelle auch innerhalb der Kassen unterscheiden.

Trotzdem: Der neue Dschungelkompass-Prämienrechner lohnt sich. Vor allem für Leute, die noch zwischen einer hohen oder tiefen Franchise schwanken.