Wintertourismus: Gian Simmen untersützt Jungfraubahnen

Neuer Job für den Olympiasieger Gian Simmen hilft Jungfraubahnen auf die Sprünge

INTERLAKEN BE - Das Wintergeschäft steckt in der Krise. Der Ex-Snowboardprofi Gian Simmen baut nun Half-Pipes in Grindelwald. Und soll so helfen, wieder mehr Gäste auf die Piste zu bringen.