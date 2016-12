So weit fliegt kein anderes Schweizer Flugzeug: Der neue Edelweiss-Airbus A340 hat eine Reichweite von 13’700 Kilometern. Damit würde er die Strecke von Zürich nach Australien oder Chile schaffen. So weit kommt kein anderer Edelweiss-Ferienflieger – und auch keiner der Swiss!

Der Clou: Der Flieger stammt von der Swiss, Edelweiss baut ihn aber komplett um. Weil er leichter wird, erhöht sich die Reichweite. Insgesamt wechseln vier A340 von der Swiss-Flotte zu Edelweiss: Im Frühling 2017 folgt eine zweite Maschine, 2018 nochmals zwei.

«Melchsee-Frutt» startet um 22.35 Uhr nach Kapstadt

Edelweiss hat die neuen Flieger mit Sitzen der neusten Generation ausgerüstet, das Kabinendesign wurde neu gestaltet. Und dank LED-Lampen soll das Ambiente schöner sein.

Mit grossem Aufwand wurde der Jet heute Mittag auf den Namen «Melchsee-Frutt» getauft. Am Abend um 22.35 Uhr hebt der neue Flieger zu seinem Erstflug in Richtung Kapstadt (Südafrika) ab.

Ex-Miss in der Uniform

Ebenfalls heute Mittag stellte Edelweiss neue Crew-Uniformen vor. Es ist die erste Änderung am Outfit seit 20 Jahren. Designt wurden sie vom Zürcher Studio Asandri. Die Kleidung ist taillierter und wirkt schlanker. Das Foulard, das die Flight Attendants zur Uniform tragen, soll eine moderne Version des traditionellen Glarnertüechli sein.

Für einen Vorab-Fototermin schlüpfte Ex-Miss-Earth Corinne Schädler (24) für BLICK-Fotograf Joseph Kakshouri in die neue Uniform. Schädler flog früher selbst als Flight Attendant um die Welt. Die Bilder des Shootings und Einblicke in den neuen A340 sehen Sie in der Bildergalerie. (kst)