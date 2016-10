Flughafen Zürich bietet neuen Dienst: Vom Sofa aus Duty-Free shoppen

Good-news für reisende Schnäppchenjäger: Wer vom Flughafen Zürich in die Herbstferien fliegt, kann Alkohol, Zigaretten, Schoggi und Co. aus dem Duty-Free nun online vorbestellen.

Reisende können die georderten Produkte am Tag des Abflugs oder bei ihrer Rückkehr in einem der selbst gewählten Shops in den An- oder Abflughallen entgegen nehmen und auch dort bezahlen, wie das Magazin des Flughafens Zürich in seiner aktuellen Ausgabe schreibt.

Für die Bestellung von Duty-Free-Produkten muss man laut Informationen der Betreibergesellschaft Dufry allerdings volljährig sein.