Neue Banknoten :  20er Nötli kommen im Mai

Alles neu macht der Mai: «Wir geben die neuen 20-Franken-Noten am 17. Mai 2017 erstmals aus», kündigt Fritz Zurbrügg an. Laut dem Vize-Präsident der Schweizerischen Nationalbank SNB wird der neue Schein an einer Medienkonferenz am 10. Mai der Öffentlichkeit vorgestellt.

Als einziger Schein der neuen Nötli-Serie ist der 50er im Umlauf. Die neue Banknote

habe sich bewährt und sei in der Bevölkerung und in Fachkreisen überwiegend auf positive Resonanz gestossen, sagt Zurbrügg. «Wie erwartet wurden bis heute, gut ein halbes Jahr nach der Emission, etwa zwei Drittel der sich ursprünglich in Umlauf befindenden 50-Franken-Noten der alten Banknotenserie ausgetauscht.»

10er-Note kommt im Herbst

Nach dem 20er-Nötli im Mai folgt der neue 10-Franken-Schein. «Er wird voraussichtlich im Herbst 2017 in Umlauf gebracht», sagt Zurbrügg. Der genaue Zeitpunkt werde noch bekannt gegeben. 2019 wird als letzte die 100er-Note ersetzt.

Mit den Sujets der neuen Banknoten will die SNB die Vielseitigkeit der Schweiz herausstreichen. Jede Note verschreibt sich einem typischen Charakteristikum der Schweiz. Die neue 20er-Note thematisiert als typisches Charakteristikum der Schweiz deren kreative Seite. (uro)