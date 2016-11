Nestlé sponsert FC Barcelona: Neymar schlürft Nesquik

Dicker Deal für Nestlé. Der Lebensmittel-Gigant aus Vevey VD sponsert ab Januar 2017 den FC Barcelona. Zwei Nestlé-Marken stehen im Fokus. Erstens wirbt der Schoggi-Malz-Drink Milo bald mit Neymar und Messi. Milo ist vor allem in Asien, Australien und Südamerika beliebt. Weil es aber in weiten Teilen Europas nicht auf dem Markt ist, kommt hier Nesquik zum Zug. Auch in der Schweiz.

Engagement im Kindersport

Schlürfen die Barça-Stars jetzt wirklich Schoggimilch? Die Nestlé-Medienstelle antwortet: «Es geht uns nicht darum, dass die Fussballer Nesquik trinken. Wir engagieren uns mit unseren Getränken seit Jahrzehnten im Kindersport. Für diese Zwecke werden wir jetzt zusätzlich mit der Marke FC Barcelona werben.» Denkbar sei, dass die Spieler auf den Verpackungen abgebildet würden.

Wie viele Millionen für den Vierjahresvertrag nach Barcelona fliessen, will Nestlé nicht verraten.

Bekannt ist dafür, was der katalanische Traditionsklub von seinem neuen Hauptsponsor Rakuten kassiert. Knapp 60 Millionen Franken pro Saison zahlt der japanische Internetkonzern ab 2017, wie letzte Woche bekannt wurde! Rakuten löst den aktuellen Sponsor Qatar Airways auf dem Trikot ab.

Bereits im Oktober handelte Barça mit Nike einen Mega-Deal aus. Die Verlängerung des Ausrüstervertrags bis 2026 spült den Katalanen insgesamt astronomische 1,45 Milliarden Franken in die Kassen. Um die finanzielle Zukunft muss sich der FC Barcelona also keine Sorgen machen.