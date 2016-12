Am Morgen kostete ein Euro 1,0739 Franken und damit nur leicht weniger als am Freitag. Gegenüber dem Dollar verlor die europäische Gemeinschaftswährung am Montagmorgen ebenfalls leicht an Wert. Im frühen Handel wurde ein Euro zu 1,0565 US-Dollar gehandelt. Vor der Veröffentlichung des Wahlergebnisses notierte der Euro noch rund einen Cent höher.

Im Vorfeld des Referendums hatten Analysten im Fall eines Neins eine deutliche Schwächung des Euros befürchtet. Auf der anderen Seite droht dem Franken in Zeiten der Unsicherheit jeweils eine Aufwertung, da er als sicherer Hafen gilt.

Nach der deutlichen Ablehnung seiner Verfassungsreform hat der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi seinen Rücktritt angekündigt. Insgesamt hielten sich die Kursverluste jedoch in Grenzen. Schliesslich hatten sich die Märkte auf eine Niederlage von Renzi eingestellt. (SDA)