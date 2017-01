Nach Übernahme durch Italiener :  Charles Vögele kündigt 100 Mitarbeitern

Der Entscheid wurde den Angestellten heute morgen mitgeteilt. Bereits am Nachmittag wurden die ersten Kündigungen ausgesprochen. Entsprechende Recherchen von «TeleZüri» bestätigte Mediensprecherin Nicole Borel. Betroffen seien primär Mitarbeiter der Bereiche Einkauf und Design. Diese Aufgaben werden künftig vom neuen Inhaber OVS in Italien übernommen. Der Stellenabbau ist eine Folge des Verkaufs von Charles Vögele an den italienischen Bekleidungskonzern OVS. Charles Vögele beschäftigt insgesamt über 6000 Mitarbeiter.

Pharma-Milliardär Wyss kauft Vögele-Filialen

Nicht nur Jobs werden abgebaut, Vögele will auch seine Immobilien veräussern.

Der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss (81) investiert im grossen Stil in Häuser. Nun hat er sich Filialen des Modehändlers Charles Vögele gesichert. Gemäss Eintragungen in den Grundbuchämtern kaufte er über sein Family Office Loreda 15 Immobilien in Zentrumslagen, wie die «Handelszeitung» schreibt.

169 Millionen Franken soll er dafür in die Hand genommen haben. Neben Vögele-Filialen, wie etwa der Standort des Flagship-Stores an der Sihlstrasse in Zürich, sind auch Gewerbehäuser oder das Casino Theater in Locarno in den Käufen inbegriffen.

Will Wyss nun in die Modebranche einsteigen? Wahrscheinlich nicht. Gegenüber der Zeitung bestätigt eine Vertreterin, dass Loreda einen Teil des Immobilienportfolios von Charles Vögele übernommen habe.

Laut Insidern ist Wyss daran, in der Schweiz ein bedeutendes Immobilienportfolio aufzubauen. Dieses soll mittlerweile Objekte im Wert von einer halben Milliarde Franken umfassen. (bsh)