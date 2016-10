Nach Tuifly-Grounding :  Air Berlin muss Flug ab Zürich streichen

Das Grounding der deutschen Fluggesellschaft Tuifly trifft auch die Partner-Airline: In Zürich musste Air Berlin heute kurzfristig einen Flug nach Palma de Mallorca streichen.

Dem Vernehmen nach blieb das dafür vorgesehene Flugzeug schon in Italien am Boden. Dort musste es wegen schlechtem Wetter zwischenlanden. Aufgrund der «Duty Time» – die Pflichtarbeitszeit – habe die Crew anschliessend nicht mehr nach Zürich weiterfliegen können. Air Berlin konnte in der kurzen Zeit offenbar keine neue auftreiben.

Der Flughafen Zürich bestätigt auf Anfrage die Informationen von BLICK. Mehr konnte die Medienstelle dazu aber nicht sagen. Auch nicht Air Berlin. Die Fluggesellschaft werde zurzeit mit Medien-Anfragen überhäuft.

Ausfälle werden anhalten

Die Probleme bei Air Berlin dürften anhalten: «Wir rechnen in den nächsten Tagen mit weiteren Flugausfällen», sagt Sprecher Tobias Spaeing. Allein heute habe der Partner Tuifly insgesamt 90 Flüge bei Air Berlin nicht durchgeführt. Davon würden sie heute voraussichtlich 40 Flüge durch eigene Crews und Subcharter abdecken. 50 Flüge müssen gestrichen werden.

Bei Tuifly blieben heute die Flieger am Boden. Von 108 Flügen konnte die Airline nur zehn durchführen. Ein Grossteil des Kabinenpersonals hat sich zuvor aus Protest krank gemeldet. Sie reagieren damit nach Aussagen von Gewerkschaftern auf die Pläne der Konzernführung, aus Tuifly und Teilen von Air Berlin ein neues Ferienflugunternehmen zu schmieden.