Nach FBI-Entwarnung in E-Mail-Affäre: Schweizer Börse startet durch

An den Aktienmärkten wird wieder verstärkt auf einen Sieg Hillary Clintons bei der US-Präsidentenwahl spekuliert. Anleger sind erleichtert darauf, dass die Bundespolizei FBI in Clintons E-Mail-Affäre keine neuen Anhaltspunkte für eine Anklage sieht.

Die Schweizer Börse eröffnete 1,25 Prozent im Plus. Die stärksten Avancen verzeichneten die Titel von Lafarge-Holcim mit 3,5 Prozent. Auch die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS profitierten überdurchschnittlich.

Franken und Gold verlieren

Im Vergleich zum Franken legten auch der Dollar und der Euro zu. Der Goldpreis sank hingegen. Auch dies sind Anzeichen, dass die Angst vor einem Sieg von Donald Trump am Mittwoch gesunken ist. Trump gilt wegen seiner Unberechenbarkeit als «Börsenschreck".

Die Terminkontrakte auf den Wall-Street-Index S&P-500 notierten zu Beginn der neuen Handelswoche 1,4 Prozent im Plus. Das Börsenbarometer S&P-500 hatte zuletzt so viele Tage hintereinander nachgegeben wie seit mehr als 35 Jahren nicht mehr.

Anlass war die Bekanntgabe weiterer FBI-Untersuchungen zu Clinton-E-Mails am 28. Oktober. Dies führte dazu, dass der Umfragenvorsprung der demokratischen Kandidatin vor dem republikanischen Rivalen Donald Trump zusammenschmolz.

Clinton entlastet

FBI-Chef James Comey hatte am Sonntag den Kongress informiert, dass seine Behörde nach der Untersuchung neu aufgetauchter E-Mails weiterhin keinen Grund für eine Anklage gegen die Demokratin sieht. Bei den Untersuchungen ging es darum, dass Clinton in ihrer Zeit als Aussenministerin einen privaten Server in ihrem Haus auch für dienstliche Korrespondenzen genutzt hat. Wäre dadurch die Sicherheit der USA gefährdet worden, hätte das zu einer Anklage führen können.