Müsterli im Briefkasten :  Post will Kunden mit WC-Ente rumkriegen

Die Post kommt einfach nicht voran. Seit Jahren bekniet sie die Kundschaft, doch bitte die «Stopp Werbung» von den Briefkästen zu entfernen. Doch die meisten stellen sich taub. Niemand will sich den Briefkasten verstopfen lassen.

Nun greifen die Marketing-Spezialisten von Post-Chefin Susanne Ruoff (58) zu einem neuen Trick: Sie fixen die Kunden mit Gratis-Müsterli an. In einzelnen Gebieten verteilen die Pöstler in den kommenden Monaten Mini-Portionen Maggi-Bouillon, WC-Ente und Familia-Müesli.

«Sie sind dabei», flötet die Post in einem Schreiben. «In Ihrem Wohngebiet verteilen wir von Oktober bis Dezember 2016 jeden Monat ein attraktives Warenmuster.»

Werbe-Kleber liegt bei

Diese sind zwar gratis, doch die Kunden müssen dennoch etwas dafür tun: Sie müssen die «Bitte keine Werbung»-Kleber von ihren Briefkästen entfernen. Die Post legt dem Schreiben extra einen Kleber mit der Aufschrift «Werbung Ok!» bei, um den alten zu überkleben.

Die Post hat in den vergangenen Jahren private Direct-Mail-Firmen aufgekauft. Der Goodwill lastet nun in den Büchern. Der Erfolg lässt auf sich warten: Letztes Jahr schrumpfte der Versand von unadressierten Briefen um 1,7 Prozent.