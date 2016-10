Motorrad-Verkauf geht in den ersten 9 Monaten leicht zurück

Motorräder Töff-Verkäufe gehen in den ersten neun Monaten leicht zurück

SOLOTHURN - SO - In der Schweiz sind von Januar bis September 24'464 neue Motorräder verkauft worden. Damit können die Neuzulassungen nicht mehr an den Spitzenwert vom Vorjahr anknüpfen, als im selben Zeitraum 25'346 Motorräder neu auf die Strassen rollten.