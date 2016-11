Mit über 4000 Satelliten :  Elon Musk plant Super-Internet

Nein, bescheiden ist Elon Musk (45) nicht. Auch das jüngste Projekt des Tesla-Gründers übertrumpft einmal mehr alles Dagewesene: Mit seinem Raumfahrt-Unternehmen Space X will er 4425 Satelliten ins Weltall schicken. Dies zeigt ein Gesuch, dass der findige Unternehmer der US-Kommunikationsbehörde eingereicht hat.

Zahl der Satelliten im All verdoppelt sich

Die Zahl erstaunt: Aktuell kreisen 1419 Satelliten um die Erde. Dazu kommen rund 2600 Satelliten, die zwar im Weltall umherschwirren, aber nicht mehr funktionieren. Musk will also mehr Satelliten betreiben als zurzeit schon im Weltall kreisen.

Mit seinen Satelliten hat Musk Grosses vor. Laut «Business Insider» will der Tech-Unternehmer ein superschnelles Internet-Netzwerk aufbauen. Dieses soll bis zu einem Gigabit pro Sekunde schnell sein. Zum Vergleich: Aktuell surft die Welt im Schnitt mit 5,1 Megabit pro Sekunde durchs Netz. Musks Satelliten-Internet ist also 200-mal schneller.

Kleine Satelliten, niedere Umlaufbahn

«Das System wurde entwickelt, um eine breite Palette von Breitband- und Kommunikationsdienste für private, gewerbliche, institutionelle und professionelle Nutzer weltweit anzubieten», steht im Gesuch.

Musk hält sich nicht an bestehende Muster. Seine Satelliten sind kleiner, wiegen 386 Kilo und sind in etwa so gross wie ein Kleinwagen. Zudem umkreisen sie die Erde mit einer Entfernung von 1150 bis 1275 Kilometer. Zum Vergleich: Aktuelle Telekom-Satelliten wiegen mehrere Tonnen und sind etwa so gross wie ein Bus. Diese umkreisen die Erde in 35’000 Kilometer Entfernung. (bam)