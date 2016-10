Mit Self-Checkout und Handy-Bezahlung gegen sinkende Umsätze :  Auf in den Kassenkampf!

In den Kassen der Schweizer Detailhändler landete im August 2,9 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahresmonat. Das war nicht nur im August so: «Dieser Rückgang ist seit Januar 2015 ungebrochen», teilte das Bundesamt für Statistik mit.

Doch die Grossverteiler fürchten nicht nur den Preiszerfall, sondern auch die Schnellverpflegungs-Shops, die derzeit wie Pilze aus dem Boden schiessen. Detailhändler wie Coop oder Migros locken Kunden, die immer weniger Zeit für Einkäufe haben, mit schnellem Handy-Bezahlen und Kassenautomaten, den Self-Checkouts.

BLICK weiss: Über eine solche Kasse hatte sich erst kürzlich ein Kunde beim Chef eines Grossverteilers beschwert – besser gesagt über deren Fehlen. Der Mann hatte beanstandet, dass er gezwungen war, bei einem Kassierer zu bezahlen.

Kassenautomaten sind in der Schweiz nicht mehr wegzudenken. In einer Meinungsumfrage von Marketagent gaben 56 Prozent der Befragten an, gelegentlich oder häufig Self-Checkouts zu nutzen.

Der Weg dorthin war lang. Vor acht Jahren testete Ikea in Lyssach BE erste Selbstbedienungskassen. Heute zählt der Möbelriese 138 Kassenautomaten in hiesigen Filialen.

Vor fünf Jahren führte die Migros das Self-Checkout-System Subito ein. Waren Ende letzten Jahres 207 Filialen – knapp ein Drittel aller Migros-Geschäfte – damit ausgestattet, sind es heute 260 Supermärkte. 20 weitere Migros-Läden erhalten bis Ende Jahr ein solches Kassiersystem. Laut dem orangen Riesen begleichen damit bereits 26 Prozent der Migros-Kunden ihren Einkauf. «Tendenz steigend», verrät eine Sprecherin.

Job-Killer Self-Checkout

Insgesamt 198 Filialen mit Self-Checkout gibt es bei Coop. Am häufigsten würden sie genutzt, wo es schnell gehen müsse. Etwa an Bahnhöfen. Oder in hippen Trendquartieren wie Zürich-West. In der dortigen Filiale im Fitnesspark Puls 5 nutzen sogar drei Viertel aller Kunden das Self-Checkout-System Passabene, wie es bei Coop genannt wird. Bei der Migros werden die Automaten am häufigsten im Bahnhof Zürich-Enge genutzt, gefolgt von jenen im Bahnhof Bern.

Der Boom der Automatenkassen macht den Handel nervös. «Self-Scanning und Self-Checkouts erhöhen den Druck auf Arbeitsplätze im Detailhandel und gefährden dadurch ­aktuell und künftig Jobs», sagt Kaspar Engeli (52), Direktor vom Verband Handel Schweiz.

Für Gewerkschaften sind die Kassenautomaten Job-Killer. Coop, Migros und Ikea kontern: Keiner von ihnen will wegen der neuen Systeme Stellen abgebaut haben. Die Kassierer machten nun andere Arbeiten, heisst es.