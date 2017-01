Missernte wegen Fliegen :  Preisschub bei Olivenöl

Normalerweise laufen die Ölmühlen in Apulien im Herbst und Winter auf Hochtouren. Die Region am Stiefelabsatz produziert gegen die Hälfte des italienischen Olivenöls. Doch Olivenhaine sind verlassen. Mühlen stehen still.

Die Stimmung ist bedrückend. «Heute letzter Arbeitstag der Saison 2016/2017», meldete etwa die Ölmühle Cantore im Dörfchen Maruggio bereits im November. In anderen Jahren hätte die Mühle noch bis weit ins neue Jahr hinein gearbeitet. Aber es gibt keine Oliven mehr. Nur wenige, faule Früchte hängen an den Bäumen.

Fast 50 Prozent Ernteausfall

Wie schon vor zwei Jahren hat die Olivenfliege wieder zugeschlagen. Zu warm der Winter, zu feucht der Sommer. Ideal für die Fliege. Grosse Teile der Ernte sind zerstört. Im November schätzte der Verband der Olivenöl produzierenden Staaten den Ernteausfall für Italien auf fast 50 Prozent. Nur Tunesien ist schlimmer betroffen. Im Süden Apuliens rechnen Produzenten gar mit durchschnittlichen Ausfällen von gegen 80 Prozent.

Preise für Olivenöl explodieren

Droht ein Öl-Engpass? «Die italienischen Ölvorräte sind Mitte 2017 aufgebraucht», meldet der italienische Agrarverband Coldiretti. Die Preise explodieren. An der Börse in Bari, dem wichtigsten Handelsplatz für italienisches Olivenöl, kostet das Kilo Extra-Vergine-Öl für Grosshändler derzeit rund 70 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Grossverteiler rechnen mit Preissteigerungen

Das spüren auch Schweizer Detailhändler. «Der Preisdruck auf das Olivenöl nimmt zu», sagt Migros-Sprecherin Martina Bosshard. Der frische Olivenöljahrgang komme im Februar in die Läden – womöglich zu höheren Preisen. «Wir sind noch in den Verhandlungen mit den Lieferanten, gehen aber wegen der schwierigen Situation von einer Preissteigerung aus.» Ähnliches bei Coop: Die Verhandlungen liefen, etwaige Preiserhöhungen werde man «transparent kommunizieren».

Höhere Preise – oder kein italienisches Öl. Bereits nach der Ernte-Misere vor zwei Jahren hatte Migros-Hauptlieferant Monini statt italienischem Olivenöl eine Mischung abgefüllt, dies in Inseraten transparent gemacht. Migros-Sprecherin Bosshard: «Momentan wird diese Möglichkeit wieder diskutiert.»

Gepanschtes Olivenöl in den Regalen

Schon in normalen Jahren enthalten zwei von drei in Italien abgefüllte Flaschen Olivenöl aus anderen Ländern. Zwielichtige Hersteller reinigen stinkendes, nicht für den Verzehr zugelassenes Olivenöl. Etwas parfümiert mit Extra-Vergine-Öl darf dies zwar als «Olivenöl» verkauft werden. Zu oft steht es aber als «Olivenöl Extra Vergine» in Discounter-Regalen. Nun gilt erst Recht: Augen auf beim Kauf von Olivenöl.

* Der Luzerner Journalist bewirtschaftet in Apulien einen eigenen Olivenhain.