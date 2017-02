Mini-Amazon der Post expandiert :  Jetzt gibt es Kaloka in Zürich

Wer heute im Detailhandel wachsen will, verkauft online. Doch längst nicht jeder Händler betreibt einen eigenen Webshop. Hier kommt Kaloka ins Spiel. Die Post-Tochter bietet mit der Plattform quasi ein Mini-Amazon fürs lokale Gewerbe.

Was gleich auffällt: Coop und Migros gibts auf Kaloka nicht, dafür findet man viele Kleinbetriebe. Vom Hi-Fi-Geschäft über eine Papeterie bis zur Weinhandlung und einem Tee- und Gewürzladen. Das Sortiment von Kaloka ist breit. Und Produkte, die Kunden bis 17 Uhr bestellen, werden am gleichen Tag ausgeliefert – kostenlos.

Nur 17 Läden

Seit einem Jahr betreibt die Post nun Kaloka, bislang allerdings nur in Bern. Jetzt wagen die Betreiber den Sprung nach Zürich. «Wir testen Kaloka seit Mitte Januar 2017 in Zürich. Der offizielle Launch war am 1. Februar 2017», sagt Post-Sprecherin Léa Wertheimer der «Handelszeitung».

Zum Start in Zürich machen 17 Läden mit. In Bern sind bereits über 50 Shops vertreten. Geliefert wird auch in Zürich am gleichen Tag – in Zusammenarbeit mit dem Velokurier Notime.

Noch befindet sich Kaloka in der Testphase. «Ob künftig weitere Städte folgen, hängt von den Erfahrungen aus den Pilotprojekten ab», so die Post-Sprecherin.

Konkurrenz zu Siroop?

Das grosse Geschäft lasse sich mit der Plattform aber kaum machen, sagt E-Commerce-Experte Malte Polzin (43) zu BLICK. «Wenn es gelingt, wirklich regional wirksamen Nutzen für Kunden zu erzeugen, kann ich mir das aber als Nische grundsätzlich vorstellen.»

Polzin glaubt auch nicht, dass Kaloka zum grossen Konkurrenten des Onlinehändlers Siroop wird. «Auch wenn beide Ansätze das Marktplatzmodell verfolgen, so ist Siroop national ausgerichtet und hat überwiegend Händler integriert, die bereits online verkaufen.» Kaloka ermögliche Onlinehandel eher lokalen Läden. (bam)