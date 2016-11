100 Franken pro Monat :  Mehr Lohn für Gärtner

Die Sozialpartner Jardinsuisse und Grüne Berufe Schweiz GBS haben sich darauf geeinigt, die Minimallöhne der Fachkräfte in der Grünen Branche anzuheben. Für das Jahr 2017 werden die Mindestlöhne für Fachkräfte angepasst, wie die beiden in einer Mitteilung schreibt.

Der Mindestlohn für Mitarbeitende mit drei Jahren Berufserfahrung beträgt in der Gärtnerbranche neu zwischen 4200 und 4650 Franken. Konkret: Im Garten- und Landschaftsbau 4650 Franken (+ 100 Fr.), in Baumschulen 4350 Franken (+ 50 Fr.) und in Produktionsbetrieben sowie in Betrieben des Gärtnerischen Detailhandels 4200 Franken (+ 50 Fr.). Ein dreizehnter Monatslohn ist im Gesamtarbeitsvertrag fixiert.

Keine grossen Sprünge

Weiter beschlossen die Verhandlungspartner, die Lohnsumme um ein Prozent zu erhöhen und die nach der Erhöhung der Mindestlöhne verbleibende Lohnsumme für individuelle Lohnanpassungen zu verwenden.

«Das ganze ist eine stetige Entwicklung. Grosse Sprünge können wir nicht machen», sagt Carlo Vercelli, Geschäftsführer von Jardinsuisse zu BLICK. «Mit den Mindestlöhnen wollen wir die Schwächsten schützen.»

Der GAV für die Grüne Branche regelt die Arbeitsbedingungen bei mehr als 1300 Betrieben mit über 10‘000 Mitarbeitenden.