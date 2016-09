Millionenbusse wegen Fake-Profilen :  Lovoo-Chefs müssen bezahlen

Keine Verurteilung für Lovoo-Mitarbeiter: Das Verfahren gegen die Betreiber der Dating-App ist eingestellt worden, wie die Staatsanwaltschaft Dresden (D) mitteilt.

Dafür müssen sie nun tief in die Tasche greifen. Die Busse beträgt 1,2 Millionen Euro. 900.000 Euro fliessen an gemeinnützige Einrichtungen, 300.000 Euro in die Staatskassen.

Zwölf Lovoo-Beschäftigten wurde vorgeworfen, Männer mit insgesamt 477 falschen Frauen-Profilen zu kostenpflichtigen Leistungen verlockt zu haben. Das soll Lovoo zwischen Juni 2013 und Juni 2014 1,2 Millionen Euro eingebracht haben.

Das Dating-Portal ist im deutschen Sprachraum beliebt. Allein in der Schweiz sollen seit der Gründung 1,3 Millionen Profile erstellt worden sein.

Nach einem anonymen Hinweis auf Betrug fuhr im Juni die Polizei in Dresden ein. Die beiden Gründer und Chefs Björn (32) und Benjamin Bak (28) wurden festgenommen, wie BLICK berichtete. Wenige Tage später kamen sie gegen Kaution wieder frei.

Die Einstellung des Verfahrens begründet die Staatsanwaltschaft wie folgt: Die «mutmasslichen Individualschäden» seien vergleichsweise gering. Sie lägen zwischen 20 Cent und 20 Euro. Die Beschuldigten seien nicht vorbestraft und im Ermittlungsverfahren kooperativ gewesen.