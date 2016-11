Milliarden für Steuerzahler :  Avenir Suisse will Swisscom privatisieren

Die Swisscom, die Kantonalbanken, die Stromkonzerne und weitere bundeseigene Betreibe sollen privatisiert werden. Dies fordert der von der Wirtschaft finanzierte Think Tank Avenir Suisse in einer Studie. Die Staatsunternehmen seien nicht das vielzitierte «Tafelsilber», das ständig an Wert gewinnt, sondern unberechenbare Klumpenrisiken für die Steuerzahler, begründet Studienautor Samuel Rutz die Forderung.

Als Beispiel nennt er die jüngsten Milliardenverluste der Stromkonzerne Axpo und Alpiq. Es sei nicht auszuschliessen, dass die finanziellen Verluste im Energiesektor Ausmasse annehmen wie während der Kantonalbanken-Krise in den 1990-er Jahren. Mit der Privatisierung der Energiekonzernen BKW, Alpiq, Axpo und Repower könnten die Risiken für die Steuerzahler gesenkt werden, so Avenir Suisse.

14 Kantone wären alle Schulden los

Ebenfalls in private Hände wechseln sollten gemäss der Studie die Swisscom, die Kantonalbanken, Postfinance und bundeseigene Betriebe wie der Rüstungskonzern Ruag, die Informatikfirmen Bedag und Abraxas sowie die Salzherstellerin Salinen AG. Für die Staatskassen hätte dies fette Gewinne zur Folge: Die Veräusserung der Kantonalbanken würde rund 40 Milliarden Franken einspielen. 14 Kantone könnten mit dem Verkauf ihrer Staatsbank ihre gesamten Schulden auf einen Schlag tilgen.

Als Beispiel für Wertvernichtung führt die Studie auch die Swisscom an. Beim Börsengang 1998 war das Unternehmen an der Börse 42 Milliarden Franken wert, heute sind es noch rund 26 Milliarden. Die Swisscom-Aktien des Bundes verloren im Vergleich zu damals 8,3 Milliarden Franken. Auch heute würde der Verkauf des Anteils von 51 Prozent aber noch immer einschenken: Wäre die Swisscom Ende 2015 privatisiert worden, hätte jeder Einwohner 1600 Franken erhalten.

Auf dem politischen Parkett haben Privatisierungen derzeit keine grosse Lobby. Im Nationalrat ist eine Motion von Natalie Rickli (SVP) hängig, welche den Verkauf der Swisscom fordert. Der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser hat eine gleich lautende Motion im Ständerat vor kurzem zurückgezogen – das Vorhaben hatte keine Chancen.