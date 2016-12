Milliarden-Deal steht :  Lonza kauft Capsugel für 5,5 Milliarden Dollar

Gerüchte über ein Zusammengehen mit Lonza zirkulierten bereits seit einigen Tagen. Jetzt bestätigen der Basler Konzern den Deal: Die Übernahme solle Lonzas Position als führender Zulieferer für eine Reihe wichtiger Gesundheitsmärkte stärken, teilte Lonza am Donnerstag mit.

Die Finanzierung der 5,5 Milliarden-Dollar-Übernahme von Capsugel erfolge durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital.

Der US-Arzneikapselhersteller beschäftigt 3600 Mitarbeitende an 13 Standorten auf drei Kontinenten. Capsugel stellt unter anderem kleine Kapseln her, in die medizinische Wirkstoffe eingefüllt werden können, die Patienten dann schlucken.

Capsugel hatte mal einen Sitz in Arlesheim

Das Unternehmen ist in Morristown im US-Bundesstaat New Jersey ansässig. Das US-Unternehmen hatte bis vor zehn Jahren auch einen Sitz in Arlesheim BL.

Lonza war zuletzt auch hinter anderen Unternehmen her. So gab das Unternehmen im August den Kauf der US-Firma Interhealth für 300 Millionen Dollar bekannt.

Die Chemieindustrie ist derzeit im Übernahmefieber. Für die noch nicht abgeschlossene Übernahme des Basler Agrochemiekonzerns Syngenta will der chinesische Staatskonzern ChemChina umgerechnet 44,2 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. (uro/SDA)