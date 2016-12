Migros baut Online-Handel aus :  Hunderte neue Jobs bei Digitec Galaxus

Es geht um Teigschaber, Haarföhne und Lego-Klötzchen. Waren also, die in fast jedem Supermarkt erhältlich sind. Doch wer durchs Land fährt oder im Internet surft, erhält das Gefühl, solche Güter seien in der Schweiz knapper als einst in der DDR. Die beiden Online-Plattformen Galaxus und Siroop bewerben sie jedenfalls mit enormem Aufwand auf allen Kanälen.

Doch dahinter steckt keine sozialistische Mangelwirtschaft, sondern ein knallharter Verdrängungskampf. «Grösse ist in der Digitalwirtschaft entscheidend», sagt Beat Zahnd (58), Chef der Migros-Division Handel. «Der Gewinner kriegt alles, das ist die Logik.»

Mit der Übernahme von Digitec Galaxus vor vier Jahren hat sich die Migros den führenden Onlinehändler der Schweiz angeschnallt. Doch Erzrivale Coop holt auf. Die gemeinsam mit Swisscom hochgezogene Plattform Siroop eifert der Migros-Tochter nach.

Angebot soll massiv vergrössert werden

«Gut gemacht» sei Siroop, anerkennt Zahnd. Doch ins Bockshorn jagen lässt er sich nicht: «Bei der Auswahl, den Preisen und der Qualität der Suchfunktionen sind wir besser.» Um den Vorsprung zu halten, investiert Galaxus massiv: Die Zahl der Jobs soll von heute 800 auf «deutlich über 1000» gesteigert werden, sagt Zahnd. Und das Angebot soll von einigen Hunderttausend auf mehrere Millionen Artikel vergrössert werden.

Beim Ausbau setzt Digitec Galaxus auch auf externe Händler. «Wir bauen unser Händlerprogramm massiv aus», sagt CEO Florian Teuteberg (38). Den Löwenanteil soll aber auch in Zukunft eigene Ware ausmachen. Auch die Logistik behält Digitec Galaxus in den eigenen Händen. Im Vergleich zu Siroop sei dies ein entscheidender Vorteil, so Teuteberg: «Wir können die Preise bestimmen und unsere Produkte sind schnell und gut verfügbar. Zudem stellen wir sicher, dass der Kunde genau das erhält, was er bestellt hat.»

2015 setzte Digitec Galaxus knapp 700 Millionen Franken um. In diesem Jahr sei das Wachstum über dem des Marktes gewesen, sagt Zahnd. Zahlen will er erst nach Abschluss des Weihnachtsgeschäfts nennen.

Frankenschock ist nicht verdaut

Zahnd löste vor drei Monaten Dieter Berninghaus als Chef der Migros-Division Handel ab. Zwölf Firmen gehören dazu, und nicht alle machen Zahnd so viel Freude wie das Onlinegeschäft. «Der Frankenschock ist im Detailhandel längst nicht verdaut», sagt er. Der Non-Food-Bereich verliert weiter Umsatz ans Ausland.

Zahnd treibt die digitale Transformation voran – und verknüpft sie mit der realen Welt. Als er noch Chef der Migros Aare war, richtete er im neuen Einkaufszentrum Welle 7 Umkleidekabinen ein, in denen die Kunden die Ware des deutschen Onlinehändlers Zalando anprobieren können.

Die Bernerinnen und Berner fahren voll darauf ab. «In der Welle 7 hat es mittlerweile mehr Zalando-Pakete als in der Berner Hauptpost», freut sich Zahnd. Aber was hat die Migros davon? «Wir profitieren vom Traffic. Wenn die Kunden bei uns sind, kaufen sie auch ein.»

Andere Firmen aus dem Migros-Reich haben die Digitalisierung hingegen verschlafen. Die Kleiderhändler hätten stets nur gelächelt über Zalando, nun hätten sie das Nachsehen, sagt Zahnd. Der zugekaufte Modehändler Schild setzte zwar schon früh auf digitale Kanäle, Globus und Herren Globus brauchten etwas länger. «Der Textilbereich muss anders werden», fordert Zahnd.