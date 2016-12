Metzger schneidet das Fleisch nach Wunsch :  Coop bringt die Online-Fleischtheke

Der Kampf zwischen Migros und Coop um die Vormachstellung im Online-Handel mit Lebensmitteln geht in die nächste Runde. Coop@home eröffnet die erste Online-Metzgerei der Schweiz. Und bringt so die Fleischauslage in die gute Stube oder ins Büro. «Kunden können das Fleisch nach ihren Wünschen zuschneiden lassen, genauso wie in der Coop-Metzgerei», sagt Sprecher Ramón Gander zu BLICK.

Konkret: Eine vierköpfige Familie kann die Plätzli für die Eltern zwei Zentimeter dick zuschneiden lassen, diejenigen für die Kinder nur einen Zentimeter dick. Das Fleischmesser zücken Chefmetzger Hans-Peter Benz und sein Team aus der Coop-Filiale Silbern in Dietikon ZH. Von dort aus wird die Ware in die ganze Deutschschweiz und ins Tessin ausgeliefert.

40 Sorten Fleisch im Angebot

Kunden, welche bis zehn Uhr ordern, erhalten ihre Bestellung noch am selben Tag. Das Angebot umfasst in einem ersten Schritt 40 Fleischstücke, vom Pouletschenkel über Filet de Bœuf bis hin zum Lammkotelett. «Wir planen, in der Westschweiz ebenfalls eine Online-Metzgerei zu eröffnen», sagt Gander.

Auch bei der Migros-Tochter Leshop.ch hat man sich schon Gedanken über ein ähnliches System gemacht, es aber wieder verworfen. «Der Kunde will vor allem sicher sein, dass er genau das bekommt, was er bestellt», sagt CEO Dominique Locher (47) zu BLICK. «Darum geben wir beim Fleisch präzise an, wie schwer es ist.» Wie dick dann aber ein Steak ist, sei für den Kunden weniger entscheidend.

Leshop.ch setzt auf lokale Metzgereien

Leshop.ch hat 300 verschiedene Fleischprodukte im Sortiment. «Bei jeder zweiten Bestellung ist auch Fleisch dabei», sagt Locher. Gerade bei regionalen Produkten arbeite man eng mit lokalen Metzgereien zusammen. «Der Kunde bestellt, der Metzger schneidet und verpackt das Gewünschte am gleichen Tag, an dem es an den Kunden ausgeliefert wird», erklärt Locher.