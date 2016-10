Messen Bauernsohn Ueli Maurer schaut Olma-Kühen tief in die Augen

In St. Gallen hat am Donnerstag die 74. Olma begonnen. Bundesrat und Bauernsohn Ueli Maurer schaute an der Eröffnungsfeier den Kühen tief in die Augen. Ehrengast Liechtenstein geht mit dem Publikum auf Tuchfühlung.