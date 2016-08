Luxusimmobilie verkauft :  Neues Nobelhotel am Zürcher Paradeplatz?

Diese Nachricht dürfte bei den Besitzern des Hotel Savoy Baur en Ville beim Zürcher Paradeplatz für rote Köpfe sorgen: Praktisch auf der gleichen Höhe könnte demnächst ein neues Hotel Einzug halten.

Wie die «Handelszeitung» in einem Vorabbericht schreibt, wurde das Gebäude an der Poststrasse 5 an die Firma des Unternehmers Karl-Heinz Kipp (92) verkauft. Kaufpreis unbekannt. Die «Bilanz» schätzt, dass Kipp zwischen 4 und 4,5 Milliarden schwer ist.

Der deutsche-schweizerische Unternehmer besitzt mit seiner Gesellschaft Tschuggen Hotel Group ein veritables Immobilien-Imperium. Dazu zählen in der Schweiz die Hotels Eden Roc in Ascona TI, das Tschuggen Grand in Arosa GR und das Carlton in St. Moritz GR.

Was passiert nun mit der Immobilien an der Zürcher Nobeladresse? Noch ist das Modehaus Gassmann drin. Das Traditionsgeschäft hatte sich bis vor Bundesgericht gegen einen Rauswurf gewehrt. Doch per 2018 muss es aus der Poststrasse 5 ausziehen.

Nun arbeitet die neue Eigentümerin emsig an einem Nutzungskonzept. «Auch eine Hotelnutzung ist nicht ausgeschlossen», sagte Corinne Denzler, Geschäftsführerin der Tschuggen Hotel Group zur «Handelszeitung».

Was letztlich genau mit dem Haus an der Poststrasse passiert: Das Pflaster beim Zürcher Paradeplatz bleibt vor allem eins – teuer und für hiesige Ladenbesitzer mit den horrenden Mietzinsen zunehmend unerschwinglich.