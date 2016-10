«az Nordwestschweiz»: Patrik Müller übernimmt Chefredaktion

Dies teilten die AZ Medien am Donnerstag mit. Müller leitet die «Schweiz am Sonntag» seit ihrer Gründung im September 2007. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen arbeitete er zunächst als Wirtschaftsredaktor für die «Aargauer Zeitung». Danach war er als Reporter für die «SonntagsZeitung» und als Nachrichtenchef für den «SonntagsBlick» tätig.

Müller hat darüber hinaus Spuren in der Medienbranche hinterlassen. Er ist Gründer und Programmleiter des Swiss Media Forum, das jährlich stattfindet und prominente Persönlichkeiten aus Medien, Politik und Wirtschaft zu Gast hat. Seit diesem Jahr führen das Swiss Media Forum und der Verband Schweizer Medien den Anlass gemeinsam unter der Marke «Swiss Media Forum - der Schweizer Medienkongress» durch.

Rolf Cavalli ist seit 2014 Chef der digitalen Medien der AZ-Gruppe. Er leitet alle Newsportale der «az Nordwestschweiz» sowie die Regionalressorts der «Aargauer Zeitung». Zuvor war er von 1997 bis 2013 in führenden Positionen der Blick-Gruppe tätig, zuletzt als Chefredaktor von Blick.ch. Cavalli hat allgemeine Geschichte und Politologie an der Universität Zürich studiert.

Die AZ Medien untermauern mit der engen Zusammenarbeit von Müller und Cavalli den hohen Stellenwert der digitalen Transformation in der Medienbranche. Laut Peter Wanner, Verleger der AZ Medien, ist das Tandem Patrik Müller/Rolf Cavalli die ideale Besetzung, um das Medienhaus digital wie auch im Print in die Zukunft zu führen.

Der Chefredaktion der «az Nordwestschweiz» gehören weiterhin der stellvertretende Chefredaktor Andreas Schaffner und der Chef vom Dienst, Roman Würsch, an. Beat Schmid bleibt stellvertretender Chefredaktor der «Schweiz am Sonntag».

Bisher hatte Christian Dorer die Leitung der «az Nordwestschweiz» inne - er wird spätestens Anfang Februar 2017 Chefredaktor des «SonntagsBlicks».

Mit der Leitung der Sonntagszeitung und der «az Nordwestschweiz» aus einer Hand folgen die AZ Medien einem Trend in der Branche. Beim «Tages-Anzeiger» und der «SonntagsZeitung» steht mit Arthur Rutishauser ebenfalls eine Person an der Spitze. Das «St. Galler Tagblatt» und die «Luzerner Zeitung» werden ihrerseits von Pascal Hollenstein geleitet. (SDA)