Eigentlich schlummerte die neue McDonald's-App schon seit Anfang Dezember im App-Store. Doch erst heute hat McDonald's Schweiz die Lancierung kommuniziert.

Zum Start gibt es morgen Mittwoch einen exklusiven App-Coupon: Big Mac für 1,90 Franken - statt 6,50 Franken wie üblich.

«Schritt für Schritt arbeiten wir am Restauranterlebnis der Zukunft. Neben neuen Serviceelementen wie den Self Ordering Kiosks und dem Service an den Tisch haben wir dieses Jahr intensiv an unserer eigenen App gearbeitet», sagt Ben Proske, Digital Marketing Manager McDonald’s Schweiz.

Kunden können die App ab sofort auf iPhones und Android-Handys laden.

So essen Sie billiger

Wenn Sie die App installiert haben erscheint morgen Mittwoch ein digitaler Coupon - der nur morgen einlösbar ist. Bei dieser Promo-Aktion soll es laut dem Mac aber nicht bleiben. Bis zum 5. März offeriert die App 20 Sparcoupons, die jeden Tag von neuem eingelöst werden können.

Nebst Coupons gibts auf der App auch Infos über Burger, einen Restaurantfinder und Job-Angebote.

Bald Online-Bestellungen möglich

«Wir werden die App in den nächsten Monaten stetig weiterentwickeln. Gemeinsam mit unseren Kollegen von McDonald’s International denken wir über weitere Funktionen wie beispielsweise ein Treueprogramm oder die Online-Bestellung nach», fügt Ben Proske an.

Spar-App auch bei Burger King

Burger King setzt schon länger auf Sparangebote, die exklusiv über die App abrufbar sind. Momentan findet der User dort gleich 14 Coupons. Für Hamburger, aber auch für Shakes oder Nuggets. Den Big King bekommt man bis 15. Januar etwa für 4,90 Franken statt 7,50 Franken. Der Long Chicken kostet mit Coupons aus der App 4,90 Franken statt 8,70 Franken. (bö)