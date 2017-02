Markenschutz-Experte zu Produktekopien im Detailhandel :  «Anbieter schöpfen Grauzone aus»

Herr Holzer, im Detailhandel wird kopiert, was das Zeug hält. Teilen Sie diesen Eindruck?

Simon Holzer: Die Zahl der Gerichtsfälle zu Nachahmungen oder Fälschungen hat in der Schweiz in den letzten Jahren nicht zugenommen. Ich glaube deshalb nicht, dass mehr kopiert wird als früher. Das ist aber eine persönliche Einschätzung. Tatsache scheint mir aber, dass die Anbieter die Grauzone im Bereich von Nachahmungen ausschöpfen.

Wann ist es denn ein Problem?

Es gibt bei den Nachahmungen wegen der nicht immer klaren Rechtsprechung eine relativ breite Grauzone. Für beide Seiten kann es schwer abzuschätzen sein, ob ein Nachahmerprodukt gegen das Gesetz verstösst oder noch im zulässigen Bereich liegt und was dann in einem Rechtsfall entschieden würde. Einzig bei Fälschungen ist die Rechtslage klar.

Warum?

Eine Fälschung erweckt den unzutreffenden Eindruck, sie sei selber das Original. Das Original wird kopiert. Die Abnehmer werden getäuscht. Es ist allgemein anerkannt, dass dies unzulässig ist.

Bei Kopien ist ein Urteil schwieriger?

Ja. Nachahmer mit Me-too-Produkten, die das Original zu stark für ihre Zwecke einspannen, sind Trittbrettfahrer. Sie nutzen den Ruf und Erfolg des Originals aus, lehnen ihre Produkte mit ähnlicher Verpackung, Form- und Farbgebung stark ans Original an. Konsumenten erkennen zwar in der Regel an den unterschiedlichen Markennamen, dass es sich um zwei verschiedene Produkte handelt. Nachahmerprodukte suggerieren aber, «gleich gut» wie das Original zu sein. Ob und bis zu welchem Grad dies zulässig ist, ist häufig umstritten.

Wie stehts generell um den Schutz vor Nachahmungen in der Schweiz?

Vor rund acht Jahren gab es eine Reihe von Urteilen, zum Beispiel Maltesers gegen Kitkat, Knorr gegen Bon Chef, wo jeweils versucht wurde, Nachahmerprodukte gerichtlich zu stoppen. Die Originalhersteller sind damals gescheitert. Bei den Markenherstellern machte sich in der Folge eine gewisse Ernüchterung breit, dass man in der Schweiz ja sowieso nichts gegen Nachahmungen und Rufausbeutung machen könne.

Das hat sich nun geändert?

Im letzten Herbst wurde ein Rechtsstreit zwischen Migros und Coop betreffend die Getreideriegel Farmer und Country entschieden. Das Handelsgericht des Kantons Aargau kam zum Schluss, dass zwei Produktverpackungen von Country-Riegeln von Coop unzulässig sind. Dieses Urteil hat wieder Dynamik in die Diskussion gebracht, ob und unter welchen Voraussetzungen sich ein Me-too-Produkt an ein Originalprodukt anlehnen darf.

Lassen sich die Anbieter dadurch abschrecken?

Ich glaube allerdings nicht, dass sich Anbieter nur allein durch dieses Urteil abschrecken lassen und bei Nachahmungen zukünftig zurückhaltender vorgehen werden als bisher.

Sind Gerichte tendenziell zu grosszügig in ihrer Rechtsprechung bezüglich Nachahmungen?

Sagen wir es so, Nachahmungen wurden in der Vergangenheit eher stiefmütterlich behandelt. Die Gerichte haben sich primär dafür interessiert, ob zwei Produkte miteinander verwechselt werden können, ob also eine Verwechslungsgefahr vorliegt. War dies nicht gegeben, dann war der Fall häufig praktisch erledigt. Die weitergehende Frage, ob und inwiefern ein Produkt oder eine Verpackung die Aussage machen darf, gleich gut zu sein wie das Original oder ein Ersatz dafür, wurde häufig nicht oder nur diffus beantwortet. So gesehen kann man von einer Grosszügigkeit in der Rechtsprechung reden.