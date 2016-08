Mahlzeiten ohne Kochen :  Das Essen wird verpulvert

Aus New York und London ist ein neuer Trend bei uns angekommen: Nährstoffreiche Pulvermischungen, die einem Zeit und Mühe des täglichen Kochens ersparen.

Das Konzept erinnert an das, was wir uns einst für das Raumfahrtzeitalter vorstellten: Ein wenig Pulver in den Teller, Wasser dazu, fertig ist das Menü.

«Es sind vollwertige Mahlzeiten ohne Zeitverschwendung, die alles enthalten, um leistungsfähig und gesund zu bleiben», sagt Eva Berning (31) von Nu3, einem der Anbieter. «Eine neue Form der Ernährung, die wir Smart Food nennen.»

Pulver wie Compleat von Nu3 enthalten Kohlenhydrate aus Stärke, Eiweiss und Fette aus Soja, Traubenzucker, Vitamine und Mineralstoffe. 150 Gramm mit Wasser gemischt ­ergeben eine Mahlzeit mit 549 Kalorien. Der Preis: rund fünf Franken pro Mahlzeit.

Wie schmeckt das? Ähnlich wie Protein­shakes für Sportler oder Diätshakes zum Abnehmen. Meist sind Varianten wie Vanille, Erdbeere oder Schokolade im Angebot. Wichtig ist es, das Etikett zu lesen: Einige Produkte müssen mit Milch gemischt werden oder benötigen etwas Öl. Die Mahlzeiten sind, anders als etwa Diät­shakes, nicht kalorienreduziert.

In den USA ist der Mahlzeitersatz Soylent, benannt nach dem Science-Fiction-Film «Soylent Green» von 1973, vor drei Jahren zum Erfolg geworden: Der Erfinder sammelte rund drei Mil­lionen Franken von Interessenten ein – das bisher höchste Crowdfunding-Ergebnis für ein Lebensmittel.

In seinem Blog «Wie ich aufhörte, Speisen zu essen», beschrieb Rob Rhinehart (26), ein früherer Software-Entwickler, seinen Selbstversuch. Die Nahrungsdrinks sollen gestressten Berufstätigen helfen oder Menschen, die viel unterwegs sind, aber nicht ständig ins Restaurant gehen wollen. Die Pulver lassen sich auf Vorrat kaufen und lagern, die Zubereitung dauert wenige Sekunden.

«Es ist gesetzlich vorgeschrieben, welche Bestandteile die Produkte enthalten dürfen», sagt Eva Berning. So dürfen in der Schweiz höchstens 30 Prozent der Kalorien aus Fetten kommen. Der Proteinanteil beträgt 25 bis 40 Prozent.

Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) räumt ein, dass der Nährstoffgehalt oft den Empfehlungen entspreche. «Essen ist aber mehr als die Versorgung unseres Körpers mit Energie und Nährstoffen», sagt SGE-Expertin Stéphanie Hoch­strasser (33). «Jede Speise sieht anders aus, riecht anders, fühlt sich anders an. Das können diese Shakes kaum bieten.»

Gelegentliches Pulver sei problemlos, ersetze aber nicht eine abwechslungsreiche, genuss­volle Ernährung.