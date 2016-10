Vergleich zum Franken: Unterschiedliche Entwicklung bei Euro & Dollar

Märkte Unterschiedliche Entwicklung bei Euro und Dollar

Zürich/Frankfurt – Euro und Dollar bewegen sich zum Franken derzeit in unterschiedliche Richtung. Der Euro ist am Freitag mit zeitweise 1,0823 Franken auf dem tiefsten Stand seit fast drei Monaten gefallen. Demgegenüber notierte der Dollar mit 0,9959 so hoch wie zuletzt Anfang Februar.