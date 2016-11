Luftverkehr Weitere Streiks bei Lufthansa und Eurowings

Berlin – Die Tarifauseinandersetzungen bei der Swiss-Mutter Lufthansa gehen in eine neue Runde. Bei der Lufthansa, Lufthansa und Germanwings streiken die Piloten am Mittwoch. Bei Eurowings tritt das Kabinenpersonal am Dienstag in den Ausstand.