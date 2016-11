Luftverkehr Streik bei Eurowings in Düsseldorf und Hamburg begonnen

Berlin – Bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings hat am Dienstagmorgen ein ganztägiger Streik des Kabinenpersonals begonnen. An den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg seien die Beschäftigten zum Arbeitskampf aufgerufen worden, teilte die Gewerkschaft Verdi in Berlin mit.