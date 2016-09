Luftverkehr Air Berlin will keine Startrechte und Strecken an Lufthansa abgeben

Berlin – Air Berlin will bei der geplanten Vermietung von Flugzeugen an den Lufthansa-Konzern keinerlei Start- und Landerechte und Strecken mitübertragen. Dies geht aus der Präsentation des Air-Berlin-Konzernleitung zur Telefonkonferenz am (heutigen) Donnerstag hervor.