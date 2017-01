Lotterie «Christkind-Lotterie» schüttet in Spanien 630 Millionen Euro aus

Madrid – Schon wieder «Geldregen» in Spanien: Nach der Weihnachtslotterie «El Gordo» hat auch die Ziehung der «Christkind»-Lose Tausenden Menschen teilweise sehr hohe Gewinne beschert. Insgesamt wurden bei der Ziehung am Freitag in Madrid 630 Millionen Euro ausgeschüttet.