Lohnforderungen 2017: Die SGB wollen 1,5 Prozent mehr Lohn

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) fordert in den anstehenden Lohnverhandlungen Lohnerhöhungen von bis zu 1,5 Prozent. Im Bau fordert er 80 Franken mehr Lohn generell, im Ausbaugewerbe ein Plus von 1 Prozent sowie eine Krankenkassenzulage. Ebenfalls eine Erhöhung von 1 Prozent fordert der SGB im Detailhandel. Dasselbe gilt für die Swisscom und die Post. In der Maschinenindustrie wird eine Lohnerhöhung von mindestens 70 Franken für alle verlangt.

Der SGB begründet die Forderung mit der anziehenden Konjunktur und den steigenden Kosten für die Krankenkassen. Die Wirtschaftsentwicklung sei aufwärts gerichtet, auch in der Exportwirtschaft und der Maschinenindustrie, teilt der SGB mit. Die Finanzlage der öffentlichen Hand sei besser als vom Bund und den Kantonen dargestellt. Auch die Teuerung ziehe wieder an. Gegen Ende Jahr sei mit einer Zunahme um 0,5 Prozent zu rechnen. (gs)