KV-Präsident Jositsch schlägt Alarm :  Digitalisierung gefährdet bis zu 100'000 Jobs

Die Digitalisierung wird Bürojobs in den kommenden Jahren komplett verändern. Dies ist das Fazit zweier Studien des Kaufmännischen Verbandes (KV) Schweiz. 30’000 bis 100’000 Jobs sind akut von einer Verlagerung ins Ausland bedroht, wo die Löhne tiefer sind – «Offshoring», heisst das. Für nochmals fast gleich viele Jobs besteht eine «moderat vorhandene Exposition», wie es in der Studie des Beratungsbüros Infras heisst.

Besonders gefährdet sind Routinejobs mit einem hohen Anteil von repetitiven Tätigkeiten und wenig komplexen Aufgaben. Das sind etwa Buchhalter, Controller, IT-Supporter, Callcenter-Mitarbeiter, Marketing-Supporter, Personalverwalter, aber auch Software-Entwickler und Programmierer. Vergleichsweise sicher sind Management- und Beratungsjobs. Gewisse Experten glauben, dass auch Ingenieure, Planer und Berater zunehmend unter Druck geraten könnten.

130’000 Bürolisten müssen nachsitzen

Als Gegenmittel empfehlen die Experten eine Weiterbildungsoffensive. Besonders für die 130’000 Bürolisten, die neben der kaufmännischen keine weitere Ausbildung haben, müssen sich nach der Decke strecken, wenn sie ihren Job behalten wollen. Betroffen sind fast alle Branchen, aber besonders Multis mit hohem Wettbewerbs- und Kostendruck und einem internationalen Netzwerk greifen zu Auslagerungen.

Die KV-Jobs, die in der Schweiz verbleiben, werden sich laut Studie von ausführenden zu analytischen und strategischen Tätigkeiten entwickeln. Konkret: Der Sachbearbeiter hat ausgedient, Vermittler und Manager, die gleichzeitig über eine breite Allgemeinbildung, ein ausgeprägtes Spezialwissen und über hohe Sozialkompetenzen verfügen, sind hingegen auch in Zukunft gefragt.

Die kaufmännische Berufslehre ist noch immer mit grossem Abstand die beliebteste berufliche Ausbildung in der Schweiz. Knapp 15'000 junge Männer und Frauen traten letztes Jahr eine KV-Lehre an. Das ist rund drei Mal so viel wie bei der Detailhandelslehre.