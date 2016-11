Kuriose Flugstrecken :  Das sind die skurrilsten Linienflüge der Welt

Seit heute hält die Schweiz einen neuen Aviatik-Rekord: Die acht Minuten dauernde Verbindung über den Bodensee zwischen Altenrhein SG und dem deutschen Friedrichshafen gilt als die kürzeste internationale Flugstrecke. Distanz: 21 Kilometer oder knapp 11 nautische Meilen.

Kürzester kommerzieller Flug

Der kürzeste kommerzielle Flug hingegen misst aber lediglich drei Kilometer oder rund zwei nautische Meilen. Die Luftbrücke verbindet die Ortschaften Westray und Papa Westray an der schottischen Nordküste. Die Verbindung zwischen den beiden schottischen Inseln besteht seit rund 50 Jahren.

Am 1. November dieses Jahres verzeichnete die Gesellschaft Loganair den Millionsten Passagier. Geflogen wird mit einer zweimotorigen Turboprop-Maschine des Typs Britten-Norman Islander. Darin finden acht Passagiere Platz.

Der absolut kürzeste Flug

Mit lediglich 1,3 Meilen dürfte der Rekord für die absolut kürzeste Flugstrecke aber nach Indonesien gehen. Für die Verbindung der beiden Bergdörfer Kegata und Apowo existiert kein regulärer Flugplan.

Geflogen wird nur bei Bedarf mit einer aus Schweizer Produktion stammenden einmotorigen Pilatus Porter, in der bis zu zehn Passagiere Platz finden. Start und Landung auf der steil abfallenden Graspiste sind atemberaubend. Die Flugdauer wird mit 73 Sekunden angegeben.

Kürzeste Interkontinentalverbindung

Gerade einmal 69 Kilometer lang ist der kürzeste Interkontinentalflug. Die Flugstrecke führt von Tanger in Marokko zur britischen Enklave Gibraltar an der Südspitze Spaniens.

Der Flug wird von der marokkanischen Fluggesellschaft Royal Air Maroc mit einer Turboprop-Maschine des Typs ATR 72 durchgeführt. An der engsten Stelle misst die Distanz zwischen Afrika und Europa neun nautische Meilen, was etwa 16 Kilometern entspricht.

Kürzester Flug mit Grossraumjet

Nur 26 Kilometer trennen die beiden Hauptstädte Kinshasa und Brazzaville voneinander. Die Städte befinden sich in der Demokratischen Republik Kongo beziehungsweise in der Republik Kongo. Gleich zwei Airlines bieten auf dieser Strecke regelmässige Flugverbindungen an.

Die zur Star Alliance gehörende Ethiopian Airlines fliegt dort sogar mit einer riesigen Boeing 787 – was der Flugstrecke einen weiteren Rekord verleiht: der kürzeste Flug mit einem Grossraumflugzeug. Die Aufteilung des Territoriums in zwei praktisch gleichnamige Staatsgebilde geht auf die Bürgerkriege im zentralafrikanischen Land zurück.

Kürzeste Flugverbindung in Nordamerika

Die Luftlinie von Toronto zu den Niagarafällen misst gerade einmal 51 Kilometer. Damit ist diese Flugverbindung auf dem nordamerikanischen Kontinent die kürzeste. Eine Viertelstunde dauert der Flug zwischen der Millionenmetropole und dem gewaltigen Naturwunder am Lake Ontario. Die Airline Greater Toronto Airways fliegt die Strecke mit zweimotorigen Piper-Maschinen.

Die Kosten für einen solchen Flug sind aber auf dem Level eines Privatjets – daher dürfe die rund 150 Kilometer lange Landverbindung erschwinglicher sein.