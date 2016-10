Santésuisse: Will Telefonterror von Krankenkassen stoppen - teilweise

Man kommt abends müde nach Hause, sitzt hungrig vor einem dampfenden Teller Pasta – und schon wieder klingelt das Telefon. Eine Schweizer Nummer – wer mag das sein? Am anderen Ende meldet sich ein Vertreter eines angeblich unabhängigen Versicherungsberaters, der einem in gebrochenem Deutsch einen Krankenkassenwechsel andrehen will.

Der Absender ist ebenso erfunden wie die eingeblendete Telefonnummer. Die Stimme gehört einem schlecht bezahlten Call-Center-Mitarbeiter irgendwo in Deutschland, Rumänien oder der Türkei.

Die Versprechen der Verbände

Nun versprechen die Krankenkassen griffige Massnahmen gegen den Telefon-Terror. Die so genannte Kalt-Akquise, also Anrufe ohne vorherigen Kundenkontakt, sei für sie tabu, versprechen die beiden Verbände Curafutura und Santésuisse. Falsche Angaben zu Herkunft und geklaute Telefonnummern stünden sowieso auf dem Index.

Nur: Warum hören die Anrufe dann nicht auf, wenn doch die Regeln so hart sind?

Ein Grund dafür: Beim Verband Santésuisse beschränken sich die Regeln auf die Grundversicherung. Bei den Zusatzversicherungen sind die Santésuisse-Mitglieder nach wie vor frei, mit welchen Maklern sie zusammenarbeiten. Hier liegt ein Schlupfloch.

«Die Regelung von Curafutura geht weiter, weil sie auch Zusatzversicherungen erfasst», sagt Felix Schneuwly, Versicherungsspezialist beim Vergleichsdienst Comparis. «Das ist wünschenswert.» In der Grundversicherung lohne sich die Jagd nach guten Risiken heute nicht mehr. Für solche Adressen zahle niemand mehr viel Geld.

Anders bei den Zusatzversicherungen: «Hier hat sich der Konkurrenzkampf verschärft», sagt Schneuwly. «Die Jungen sind kritischer geworden und hinterfragen vermehrt die Leistungen.» Umso härter sei der Kampf um Adressen von wechselwillige Kunden.

Was bringt ein Verbot?

Das Problem der Kalt-Akquise lasse sich über eine Branchenregelung nicht lösen, entgegnet Santésuisse. Der Verband macht sich für ein Verbot auf Gesetzesebene stark. «Der Kampf gegen unseriöse Telefonwerbung kann nur mit einer Änderung im Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) gewonnen werden», heisst es in einer Mitteilung. Denn die Anrufer und Makler operierten oft aus dem Ausland. Nötig sei ein generelles Verbot der Kaltakquise.

Manchen Beobachter sehen in der Verbotsforderung ein Ablenkungsmanöver, um Zeit zu gewinnen und die eigenen Mitglieder zu schonen. Schneuwly stellt den Nutzen in Frage: «Die Forderung von Santésuisse nach einem Verbot ist eine Bankrotterklärung. Ein solches würde nichts nützen. Ein Call-Center in Istanbul schert sich nicht darum.» Solange Versicherer und Makler Termine von Börsen kauften, gehe das Geschäft weiter.