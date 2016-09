Krankenkassen-Prämien: So sparen sie die Hälfte der Kosten

Je höher die Krankenkassen-Prämien steigen, umso mehr lohnt sich ein Vergleich. Allein bei den obligatorischen Krankenversicherungen gibt es massive Preisunterschiede.

Die schweizweit höchste Prämie zahlen laut Vergleichsdienst Moneyland Erwachsene im Kanton Genf: Bei Kolping sind das satte 827 Franken pro Monat – aufs Jahr hochgerechnet fast 10'000 Franken. Die günstigste Prämie zahlen hingegen mit 148.85 Franken pro Monat Versicherte der Sanavals im Kanton Graubünden.

Für BLICK hat der Vergleichsdienst Comparis.ch nun ausgerechnet, mit welcher Versicherung Kunden in den Kantonen Zürich, Aargau und Bern am günstigsten wegkommen. Und zwar jeweils für junge Erwachsene (19-25 Jahren), Erwachsene (ab 26 Jahren) und für ein Verheiratetes Paar mit zwei Kindern unter 18 Jahren.

Alle Beispiele gehen von einer Franchise von 2500 Franken und sind ohne Unfallversicherung. Beim Beispiel mit den Kindern ist hingegen eine Unfallversicherung mitgerechnet und die Franchise beträgt dort 600 Franken.

Junge Erwachsene (19-25 Jahre)

Kanton Krankenkasse Modell / Franchise Jahresprämie (Fr.) Zürich Assura Hausarzt / 2500 2500 Bern Atupri HMO / 2500 2677 Aargau Avenir Relmed / 2500 2366

Im Kanton Zürich sind die Prämien bei der Assura am günstigsten. Pro Jahr zahlen Versicherte 2500 Franken, das sind monatlich 208 Franken (Modell Hausarzt). Durchschnittlich bezahlen Erwachsene im Kanton eine Prämie von 442 Franken – mehr als doppelt so viel also.

Billiger wird es im Kanton Aargau. Bei Avenir zahlen die jungen Kunden jährlich 2313 Franken, was monatlich einer Prämie von 192.75 Franken entspricht (Modell Telmed). Im Kanton Aargau kostet eine durchschnittliche Prämie 417 Franken.

Im für Versicherte teuren Kanton Bern kommen Kunden bei der Atupri vergleichsweise gut weg: Jährlich kostet das HMO-Modell 2677 Franken – das sind 223 Franken im Monat. Für eine durchschnittliche Prämie bezahlen Berner sonst 466 Franken.

Erwachsene ab 26 Jahren

Kanton Krankenkasse Modell / Franchise Jahresprämie (Fr.) Zürich Assura Hausarzt / 2500 2526 Bern Assura Hausarzt / 2500 2805 Aargau Sanagate Telmed / 2500 2313

Am günstigsten ist im Kanton Zürich die Assura (Modell Hausarzt). Jährlich kostet sie 2526 Franken, im Monat sind das 210 Franken.

Auch hier bezahlen Versicherte im Kanton Aargau weniger. Bei Sanagate belaufen sich die Prämien im Jahr auf 2313 Franken, was einer Monatsprämie von 193 Franken entspricht.

Fast 500 Franken teurer ist hingegen die günstigste Grundversicherung im Kanton Bern: 2805 zahlen Versicherte bei der Assura im Jahr, pro Monat sind das 234 Franken (Modell Hausarzt).

Familie mit zwei Kinder

Kanton Krankenkasse Modell / Franchise Eltern Modell / Franchise Kinder Jahresprämie (Fr.) Zürich Assura Hausarzt / 2500 Hausarzt / 600 5382 Bern Assura Hausarzt / 2500 Hausarzt / 600 6092 Aargau Sanagate Telmed / 2500 Hausarzt / 600 5638

Zwei Erwachsene mit zwei Kinder unter 18 Jahren fahren im Kanton Zürich mit Assura am günstigsten. Sie bezahlen jährlich 5382 Franken – das sind 448 Franken im Monat (Modell Hausarzt).

Im Kanton Aargau macht wiederum die Sanagate das Rennen: Jährlich kosten die Prämien 5638 Franken. Im Monat sind das 470 Franken (Modell Telmed für Erwachsene und Hausarzt für die Kinder).

Im Kanton Bern hat wiederum die Assura die günstigsten Prämien. Mit dem Hausarzt-Modell für Erwachsene und Kinder bezahlt man jährlich 6092 Franken – das sind 507 Franken im Monat.

Experte warnt vor Billigkassen

Der Vergleichsdienst Moneyland warnt aber, dass es entgegen aller Beteuerungen selbst in der Grundversicherung Leistungsunterschiede gäbe. Das betreffe nicht nur die allgemeine Kundenzufriedenheit, sondern auch die Zahlungsmoral der Kassen. «Einzelne eher günstige Kassen wie Assura fallen immer wieder negativ durch Zahlungsverzögerungen von Rechnungen auf», sagt Moneyland-Analyst Felix Oeschger.

Auch Zahlungsverweigerungen im Fall von teuren Medikamenten seien ein Dauerthema.