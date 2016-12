Kooperation mit Kleiderverkäufern :  PKZ öffnet Zalando die Tür

Es ist kein Geheimnis, dass Zalando für den Verkauf seiner Produkte neue Wege sucht. Der Online-Modehändler möchte seine Kleider auch in Läden verkaufen oder über die Webseiten von Schweizer Händlern. Doch bisher fragte sich jeder etablierte Kleiderverkäufer, warum er sich ausgerechnet mit der deutschen Online-Konkurrenz ins Bett legen sollte.

Keine Berührungsängste hat offenbar Manuela Beer, die Chefin der PKZ-Gruppe. Das Angebot von Zalando, Fremdanbieter wie auf einem Marktplatz in die Zalando-Website zu integrieren, hält sie «zumindest für prüfenswert», wie die «Bilanz» die Managerin zitiert. In Frage kämen PKZ-Eigenmarken wie Paul Kehl und Paul.

PKZ will schwarze Zahlen schreiben

Zugleich möchte Beer mit der PKZ-Website selber zum Schweizer Marktplatz werden und weitere Anbieter integrieren – «kleinere Brands, die sich keinen eigenen Shop leisten können», schreibt das Wirtschaftsmagazin.

Schweizweit gibt es 40 PKZ-Filialen, zwei davon in Zürich. Mit einem geschätzten Jahresumsatz in der Schweiz von gegen einer halben Milliarde Franken ist Zalando dreimal so gross wie PKZ.

Manuela Beer, die für 2016 «unter dem Strich schwarze Zahlen» ankündigt, ist die Ehefrau von Spar-CEO Hans Beer. Beide haben im Jahr 2014 zu PKZ respektive Spar in neue Leitungspositionen gewechselt. (uro)