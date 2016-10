Erholung in Eurozone: Wirtschaft legt im Sommer un 0,3 Prozent zu

Konjunktur Euro-Wirtschaft wächst auch im Sommer um 0,3 Prozent

Brüssel/Berlin – Die Wirtschaft in der Euro-Zone setzt ihre Erholung in stetem Tempo fort. Das Bruttoinlandprodukt in den 19 Ländern stieg zwischen Juli und September um 0,3 Prozent zum Vorquartal und damit genau so stark wie im Frühjahr.