Volg will kein Selfscanning in Dorfläden: Twint ist aber ein Muss

Volg kann sich der Digitalisierung nicht mehr entziehen. Kunden können demnächst über die Bezahl-App Twint mit dem Smartphone ihren Einkauf in den Dorfläden bezahlen. «Twint hält derzeit Einzug in unsere Läden», sagt Volg-CEO Ferdinand Hirsig (60) zu BLICK.

Doch damit nicht genug: Kunden sollen sich Volg-Lebensmittel nach Hause liefern lassen können. Derzeit läuft ein Pilotprojekt in einzelnen Gemeinden. «Im Frühjahr wird ein Heimlieferservice in der ganzen deutschen Schweiz lanciert», kündigt Hirsig an.

Selfscanning-Kassen sind für ihn dagegen auch langfristig kein Thema. «Im Volg schätzen es die Kunden, mit dem Verkaufspersonal einen kurzen ‹Schwatz› halten zu können», sagt Hirsig. Bei anderen Detailhändlern könne das Selfscanning dagegen durchaus Sinn machen.

Für sinnvoll hält der Volg-CEO auch die E-Mobilität. E-Bike-Ladestationen vor den Volg-Läden, das könne er sich dann wieder vorstellen, sagt Hirsig. Noch sei das aber Zukunftsmusik. Lidl Schweiz testet derweil bereits erste E-Bike-Ladestationen vor Discount-Filialen.